El PSOE lamenta que "nadie" haya hablado con ellos de presupuestos y solo lo hagan "los tres amigos"

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha lamentado que "nadie" haya hablado con su grupo sobre el Proyecto de Presupuestos de 2020 y solo lo hagan los "tres amigos", en referencia a PP, Ciudadanos y Vox.

Así lo ha expresado Gabilondo en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, después de que este lunes la presidenta regional en una entrevista con Europa Press asegurara que ya se están manteniendo las primeras reuniones con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid para elaborar los Presupuestos para 2020, que espera tener en primavera.

El portavoz socialista ha recordado que en el Pleno de la sesión de investidura de Ayuso le sugirió que se reuniera con todos los grupos para hacer los presupuestos regionales para que no solo hablaran entre "los tres grupos que son muy amigos".

"Me ofrecí a trabajar juntos, porque no queremos ser espectadores de lo que ocurre en Madrid. Pero con nosotros no ha hablado nadie y nadie nos ha preguntado sobre esto", ha sostenido, al tiempo que le ha pedido de nuevo a la dirigente autonómica que en vez de "hacer llamaditas o noticias aisladas" reúna a todos los portavoces "y entre todos" se paren a pensar cuáles son las urgencias de Madrid.