El PSOE de Madrid celebrará en julio sus Primarias para la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital

Archivo - El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, durante la manifestación por el Día del Trabajador - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid celebrará este julio sus Primarias para la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital eligiendo así el primero de los tres plazos que había abierto Ferraz el sábado.

Según han trasladado a Europa Press fuentes de la Ejecutiva, julio será únicamente para estas dos circunscripciones y se dejará para más adelante el resto del territorio.

El proceso, según han explicado, dependerá de si hay más de un candidato, en cuyo caso se abriría la votación. Si hubiera más de dos se seguiría un modelo con segunda vuelta.

De momento en el caso de la Comunidad de Madrid ningún militante ha mostrado su interés por encabezar a los socialistas madrileños más allá del secretario general y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Cosa distinta ocurre en el Ayuntamiento de la capital donde a la secretaria general del PSOE Madrid Ciudad y portavoz en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, se le sumaba su portavoz adjunta y hasta la pasada semana portavoz adjunta de la Ejecutiva Federal, Enma López.