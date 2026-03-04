PSOE de Madrid, Sevilla y Getafe se unen contra Madrilucía por "banalización" de la Feria: "No es una obra de teatro"

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández (c), junto a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto (i), y el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muños (d), ofreciendo declaraciones en contra de Madrilucía - PSOE DE MADRID

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid, Sevilla y Getafe se han unido este miércoles contra la celebración de Madrilucía en el recinto Iberdrola Music, al entender que es una "banalización" de la Feria de Abril.

"Hablar de la Feria de Sevilla no es solamente hablar de un decorado, no es hablar de una obra de teatro que podamos representar en cualquier punto de España (...) No es solamente poner cuatro farolillos y beber una jarra de rebujito", ha criticado el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, senador y exalcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, en declaraciones a los medios de comunicación antes de reunirse con su homóloga en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y la regidora de Getafe, Sara Hernández, en la Cámara Alta.

Conjuntamente han mostrado su rechazo a la celebración de Madrilucía, que se plantea a lo largo de 20 días en los que los 200.000 metros cuadrados del Iberdrola Music emularán a la Feria de Sevilla con más de 400 casetas, caballos, música y gastronomía. La organización espera recibir 800.000 personas.

Tendrá lugar en el recinto de Iberdrola Music, que se encuentra a cerca de un kilómetro de Getafe Norte y que ha causado en previos eventos como el Mad Cool problemas de ruidos y movilidad en esta zona y en la colonia Marconi de Villaverde.

Muñoz ha reivindicado que hablar de la Feria de Sevilla es hacerlo de "una de las fiestas mayores con una historia que habría que remontarse a 1847" que tiene "mucho arraifo en los barrios y en los pueblos de la provincia" así como en la "identidad cultural".

"España es tremendamente plural y la riqueza de España radica en la variedad de nuestras manifestaciones culturales y festivas, pero sobre todo la riqueza está en esa singularidad, no en replicar nuestras manifestaciones culturales sin ton ni son", ha lanzado el senador.

MAROTO EXIGE A ALMEIDA POTENCIAR TRADICIONES MADRILEÑAS

Por su parte, Reyes Maroto ha incidido en los reproches a una "apropiación de un referente cultural que tiene una identidad muy propia" y que se suma ala celebración de una mascletá en Madrid Río.

"Ahora toca la Feria de Abril y lo que nos preguntamos es cuál será lo siguiente, si vamos a ver a los Sanfermines por la Gran Vía", ha agregado Maroto, quien también ha puesto el foco en el recinto Iberdrola Music y las "afecciones que tiene tanto en Villaverde como en Getafe".

Maroto ha recordado los problemas en el tráfico y la accesibilidad a un lugar que "no soporta" la llegada de tantas personas a la vez. Ha criticado que ante este panorama el Ayuntamiento, "que es quien autoriza este evento", no haya ofrecido "ninguna alternativa a los vecinos y vecinas de Villaverde" y tampoco a los getafenses ante el "colapso en la movilidad y probleams de acceso a sus hogares".

Frente a ello, la edil socialista ha reclamado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que apoye las tradiciones que hay ya en la ciudad y a su tejido cultural porque "Madrid vale la pena y Madrid tiene unas tradiciones que el Ayuntamiento debe apoyar en lugar de robar, como lo está haciendo, expresiones artísticas tan importantes y con tanto arraigo como es la Feria de Abril".

GETAFE RECLAMA EL FIN DEL IBERDROLA MUSIC

Por su parte, la alcaldesa de Getafe ha reclamado que dejen de celebrarse eventos en el Iberdrola Music y ha recalcado que no tiene un problema son las tradiciones sevillanas sino con este espacio del Ayuntamiento de Madrid que provoca "grandes ataques contra la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Getafe".

"No está en el sitio adecuado. Tanto derecho tienen los vecinos de Bernabéu a disfrutar de esa calidad de vida, como tienen el mismo derecho los vecinos y vecinas de Getafe Norte del municipio de Getafe de hacer exactamente lo mismo", ha lanzado tajante para afirmar que "la única diferencia" es que Getafe es "una ciudad obrera, luchadora y reivindicativa".

Así, ha reclamado al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad que organicen eventos culturales, pero "nunca a costa del bienestar de los vecinos", al tiempo que ha criticado que la organización moviese la fecha por San Isidro cuando La Pradera está "a siete kilómetros" del Iberdrola y las mantenga en las de Getafe.

"No puede ser que para entrar a un recinto de conciertos haya que cortar las calles de acceso a un barrio residencial. Eso no se puede permitir, no se puede permitir que uno organice un concierto con la intención de que aparque en el municipio limítrofe. No puede ser que unos disfruten de la fiesta mientras que otros lavamos los platos", ha cargado Sara Hernández.

Por último, ha tachado de "bofetón" y "falta de respeto" que la organización haya movido las fechas para no coincidir con San Isidro, pero ahora lo hagan con las fiestas patronales de Getafe.

Ha preguntado si los servicios de limpieza municipales y la Policía Local van a tener que estar atendiendo a "la fiesta de Madrilucía que ha organizado el Ayuntamiento de Madrid sin consultar" o al "disfrute de los vecinos y vecinas de Getafe". "Lo que nosotros defendemos son nuestras fiestas patronales", ha zanjado.

Madrilucía se celebrará entre el 20 de mayo y el 14 de junio. La bajada de la Virgen de los Ángeles a la Catedral de Santa María Magdalena será el 14 de mayo, el Pregón de las fiestas está previsto para el sábado 23 y el grueso de las actividades se concentrarán la última semana del mes.