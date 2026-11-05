PSOE y Más Madrid cargan contra la "asfixia financiera" de Ayuso en universidades y tildan de "estafa" sus propuestas

Profesores durante una concentración por la Educación frente a la Asamblea de Madrid, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

PSOE y Más Madrid en la Asamblea han cargado este jueves contra la "asfixia financiera" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en las universidades, que continúan en huelga junto al resto de niveles educativos, y han tildado de "estafa" sus propuestas y el acuerdo al que llegaron con los rectores.

En concreto, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha puesto el foco en que hace solo unos meses firmó "un acuerdo histórico" con los rectores, mientras hoy tienen "a las seis universidades públicas" de Madrid en huelga porque es la región que "menos invierte por alumno y que menos PIB dedica".

"La asfixia financiera de la señora Ayuso en nuestras universidades supone que la Rey Juan Carlos no pueda encender la calefacción, que la Complutense haya tenido que pedir un crédito para pagar nóminas, haya cerrado su librería, su editorial y 245 despachos de la Facultad de Derecho. Se está usted cubriendo de gloria", ha espetado.

De su lado, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha puesto el foco en que las protestas arrancaron con las educadoras infantiles, a las que la presidente "no escuchó", y ha seguido con los profesores de la pública.

Además, ha destacado que "se tuvieron que colar en 'Telemadrid' para que les dejaran hablar", en alusión a los profesores que se colaron en el plató de un programa de la cadena pública para trasladar sus protestas.

"Y desde ayer las universidades están paradas para decirle que su financiación es una estafa y que la universidad pública madrileña se va a defender orgullosa de lo que es. Y hoy está parada toda la educación pública madrileña y el 11 de noviembre va a estar parado todo el país", ha lanzado.