PSOE-M no descarta acudir a los tribunales tras la "filtración" de los datos de la edil que acusó al alcalde de Móstoles

El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, tras la reunión interparlamentaria del PSOE de Madrid, en la Biblioteca Central de Leganés, a 6 de febrero de 2026, en Leganés, Madrid (España).

LEGANÉS, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado que el partido no descarta acudir a los tribunales ante la "filtración" de los datos de la exedil de Móstoles tras las acusaciones de acoso contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP).

Lo ha planteado después de que este jueves la Comunidad de Madrid mostrara nueve correos electrónicos que la concejala de Móstoles envió a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para abordar el presunto acoso sexual que sufrió por parte del alcalde en los que se recoge que la edil habla de "discriminación laboral".

"Si estamos hablando de la filtración de datos personales, es un delito doblemente grave, porque estamos hablando de una persona que denuncia y que por tanto debería estar amparada por ese anonimato que impida que luego encima sufra un doble acoso", ha lanzado el ministro a los medios de comunicación antes de participar en la reunión interparlamentaria que han mantenido el Leganés.

Óscar López ha vuelto a reclamar la dimisión de Bautista, quien este jueves negaba que fuera a abandonar el cargo, y a cargar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, por su "ejemplo de hipocresía".

Ha recordado cómo han "inundado platós de televisión y ruedas de prensa" hablando de casos de acoso que afectaban al PSOE y donde "el PSOE actuó de raíz" --en referencia a Paco Salazar-- pero en el caso de Móstoles han "salido todos a defender al alcalde".

"La presidenta lo que ha hecho ha sido mandar a dos secuaces a decirle a la persona que no denuncie y han borrado los mensajes de la denunciante. Pero ayer llegaron a hacer algo tan grave como hacer pública la identidad de la persona que denuncia", ha apostillado.

Cree por ello que tanto Ayuso como Feijóo deberían explicar "por qué protegen al acosador y por qué persiguen a la víctima" y ha reclamado conocer "de dónde salen esas informaciones" sobre la identidad de la exedil mostoleña.

El líder de los socialistas madrileños ha afirmado que "otra vez huele todo" al jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. "Estamos hablando de datos personales, de una denunciante, de un caso de acoso, que no fue una vez, ni dos, ni tres, que hubo varias reuniones", ha proseguido para remarcar que varias de las misivas iban dirigidas a la presidenta de la Comunidad, que no la recibió, pero "sí citó al alcalde para protegerlo".

EXIGE LA DIMISIÓN DE LA PRESIDENTA

Asimismo, preguntado por hasta dónde cree que deberían llegar las responsabilidades políticas, López ha afirmado que "aplicando el baremo que ha aplicado el PP en los últimos meses" con el PSOE, debería dimitir la presidenta de al Comunidad de Madrid.

"En este caso no estamos hablando de que la señora Ayuso pueda decir: 'No me lo han contado, no lo sabía'. No. Es que tenía ella en su correo electrónico, es que actuó, pero actuó para proteger al acosador", ha proseguido López, quien ah reprochado al PP que diga que se ha "archivado el caso" sin haber citado a la denunciante. Por ello, ha criticado a un PP cuyo "método habitual es el mismo que en Gürtel", cuando aparece "algo del PP es toda una causa contra el PP".

Ha advertido de que su partido utilizará los resortes necesarios --en la Asamblea, el Ayuntamiento o los tribunales-- para conocer "qué es lo que ha pasado" y ha instado a repasar la "hemeroteca" de lo que se decía desde el PP sobre "la revelación de datos personales" --en referencia a la causa del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y el novio de la presidenta, Alberto González Amador--.

"Es que la señora Ayuso y el señor Serrano no pasan ninguno de ellos el listón que se ponen a los demás. Ninguno de ellos. Es muy grave, insisto. Porque en este caso ha habido una persona que, parece ser, ha sufrido un acoso claramente por parte del alcalde y no solamente no se la está defendiendo, se la está persiguiendo, se están filtrando sus datos y están amparando el acosador", ha recalcado Óscar López para exigir conocer quién ha tenido "la osadía" de "mandar denuncias de una mujer poniendo sus datos personales".