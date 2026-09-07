PSOE pide a Almeida que estudie abrir piscinas municipales ante las altas temperaturas que se registran en septiembre

Archivo - Una piscina vacía, durante la apertura de las piscinas públicas de Madrid para la temporada de verano 2026, en el Parque deportivo Puerta de Hierro, a 15 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha reclamado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que estudie la viabilidad de abrir las piscinas municipales ante el episodio de altas temperaturas que atraviesa la capital a comienzos de septiembre.

En declaraciones remitidas a la prensa, Maroto ha defendido que estas instalaciones funcionan como un "refugio climático" para los madrileños y permiten afrontar los efectos de una emergencia climática que, según ha subrayado, "es una realidad".

"Con voluntad política, hoy podrían estar abiertas si Almeida tuviese en la cabeza una manera de gobernar que atendiera las necesidades de los vecinos y vecinas de Madrid", ha afirmado la socialista.

Las piscinas de la capital han cerrado sus puertas este fin de semana, marcado por un aviso amarillo por calor, con temperaturas de más de 35ºC. En este escenario, sobre la posibilidad de prolongar la apertura de las piscinas ante el calor que se está registrando en septiembre, Martínez-Almeida lo descartó en un primer momento. "Vamos a ver cómo evoluciona el calor, pero en principio concluye", indicó a los medios la pasada semana.