PSOE pide a Almeida que rectifique con los centros de atención a mujeres tras el "varapalo" del Tribunal de Contratación

Imagen de recurso de la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, en una atención a medios - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha pedido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que rectifique los pliegos de los 18 Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM) tras el "varapalo" del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

Lo ha reclamado la portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento, Reyes Maroto, en declaraciones a los medios de comunicación después de que este sábado se conociera que el Tribunal ha estimado parcialmente los recursos de los sindicatos Comisiones de Base (Cobas) y Comisiones Obreras (CC.OO.) contra esta licitación. El procedimiento no puede continuar con los actuales pliegos y será necesario convocar un nuevo concurso.

El Tribunal establece la anulación de cláusulas sobre fijación de servicios mínimos en caso de huelga y a las autorizaciones para realizar actividades personales, profesionales, académicas o sindicales.

"Estos centros se tendrían que haber puesto en marcha el 1 de enero y no sabemos a día de hoy qué es lo que va a pasar y por lo tanto hay mucha indignación, pero también preocupación e incertidumbre en la red, tanto de violencia de género como de los espacios de igualdad", ha lanzado Reyes Maroto.

La socialista considera que el modelo ideológico del alcalde "ataca los derechos de las mujeres" y ha pedido, por contra, que se refuercen las dos redes que hay actualmente.

Al hilo, ha afirmado que detrás del nombre de estos dispositivos lo que hay son "recortes, privatización de servicios públicos" y "debilitar a las trabajadoras de la red.