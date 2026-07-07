PSOE pide que Junta de Chamberí notifique a Hacienda del concierto de Bertín Osborne en las fiestas del Carmen

Bertín Osborne durante la II Edición de los Beef Awards que se celebran en la Plaza de Toros de Las Ventas, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). Los Beef Awards son un evento que se consolida como un referente para reconocer la excelencia, el talent - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en Chamberí llevará este jueves al Pleno del distrito una proposición para que la Junta Municipal notifique a la Agencia Tributaria de la actuación de Bertín Osborne en las fiestas de Nuestra Señora del Carmen y retenga, en su caso, la cantidad que le corresponda percibir por su concierto.

En concreto, la iniciativa socialista plantea que la Junta Municipal comunique el concierto --previsto en la programación oficial para el 17 de julio en el Auditorio de la Plaza de Chamberí-- a la Agencia Tributaria "a fin de que ésta pueda hacer las gestiones necesarias para poder compensar y recuperar parte de la deuda" que el artista mantiene con el erario público.

Bertín Osborne sigue en la nueva lista de morosos con Hacienda, que incluye a 5.853 deudores de más de 600.000 euros a cierre de 2025. Según el listado publicado por la Agencia Tributaria, el cantante adeuda 835.000 euros, tras haber reducido en 30.000 euros la cantidad pendiente.

Para el concejal socialista Jorge Donaire la contratación de Osborne supone "un error de criterio político" por parte del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. "Madrid tiene capacidad para atraer a algunos de los mejores artistas del país y no necesita recurrir a nombres que llegan acompañados de polémicas perfectamente evitables", señalaba la pasada semana Donaire en declaraciones remitidas a los medios.

El socialista apuntaba a que el Ayuntamiento podría haber optado "por muchas otras alternativas" ante la situación de Osborne, al tiempo que subrayaba que las fiestas de los distritos deben servir para "acercar la cultura a los barrios, apoyar el talento y generar convivencia", no para "alimentar polémicas innecesarias".