PSOE pide a Sanidad evaluación de riesgo sobre la corrida goyesca en Aranjuez del viernes, que no ve procedente celebrar

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Aranjuez continúa considerando que la celebración de la corrida de toros goyesca, programada para este miércoles, "no es la mejor opción para prevenir los contagios que puedan producirse en un evento en el que pueden llegar a concentrarse cerca de 3.000 personas".

La portavoz del grupo socialista, Montserrat García, ha afirmado que "no es cuestión del evento en sí, es cuestión de que entendemos que no es procedente ni ético celebrar una corrida de toros en un momento en el que se están multiplicando los contagios en la Comunidad de Madrid".

García ha señalado que existe el precedente de Alcalá de Henares y la decisión de las autoridades competentes, a instancias del alcalde de la ciudad, para "suspender los festejos taurinos por un alto riesgo de contagios".

Ante esta situación, el Grupo socialista ha registrado en la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, en la Consejería de Sanidad, la petición de la evaluación de riesgo por parte de la autoridad sanitaria conforme a lo previsto en el documento 'Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por Covid-19 en España', acordado en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

En el mismo escrito, se solicitan tanto la autorización preceptiva para la celebración del evento y el plan de actuación presentado por la organización.

La portavoz socialista ha recordado que se ha modificado la ley "y, por lo tanto, en estos momentos están establecidas una serie de medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, una vez finalizada la prórroga del estado de alarma".

"Hemos trasladado el registro de la petición a la alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez, y, a día de hoy, a dos días de la celebración del evento, en el consistorio ribereño aún no se dispone de ningún tipo de información al respecto, por lo que parece una irresponsabilidad que partidos como PP, Ciudadanos o Acipa hayan apoyado la celebración de este evento sin conocer los informes procedentes", ha dicho García.

CONTRATO CON EL CONCESIONARIO DE LA PLAZA

Sobre el contrato firmado por el Ayuntamiento con el concesionario de la Plaza de Toros, la edil socialista ha señalado que "desde el Gobierno local, con el apoyo de Acipa, se escudan en que el contrato se firmó en la anterior legislatura para justificar la celebración del evento y tratar de poner el punto de responsabilidad en el Partido Socialista pero no explican que cuando se firmó el contrato no existía ninguna crisis sanitaria y tampoco explican que no han buscado ninguna fórmula para tratar de modificar o negociar dicho contrato".

Montserrat García ha indicado que el PSOE ya canceló los contratos firmados por el anterior gobierno de María José Martínez con la Púnica, "a pesar de que el propio Partido Popular afirmaba que no se podía". "No es momento de poner en riesgo la salud pública y con este tipo de eventos, en el que se concentra tanta gente, el riesgo de contagios es alto, por lo que esperamos que las autoridades competentes entrarán en razón y suspenderán la corrida goyesca para celebrarla en otro momento más adecuado", ha concluido.