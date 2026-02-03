PSOE plantea que los distritos gestionen el 25% del presupuesto y crear un área específica de reequilibrio territorial

Presentación del documento 'La Agenda del cambio: Las mismas oportunidades para todxs' elaborado por el PSOE - PSOE/DIEGO VÍTORES

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha planteado este martes una "descentralización real" del Ayuntamiento que permita a las Juntas Municipales de Distrito gestionar al menos el 25% del presupuesto municipal, así como la creación de un Área de Gobierno de Reequilibrio Territorial y Social, con el objetivo de corregir la "desigualdad estructural" que, a su juicio, hace avanzar la ciudad a "dos velocidades".

Durante la presentación del documento 'La Agenda del cambio: Las mismas oportunidades para todxs', Maroto ha defendido que, pese a que las juntas de distrito son "la administración más cercana a la ciudadanía y la que mejor conoce las necesidades específicas de cada barrio", actualmente "apenas gestionan el 16% del presupuesto municipal", lo que, a su juicio, limita su capacidad para dar respuesta a las necesidades reales de los vecinos.

"La insuficiente desconcentración del Ayuntamiento de Madrid es uno de los principales obstáculos para corregir la desigualdad territorial y social", ha afirmado la socialista, que ha insistido en la necesidad de que cada junta municipal "sea un verdadero ayuntamiento de distrito", con funciones y capacidad de decisión sobre inversiones y políticas públicas para dejar de "combatir" la desigualdad "desde un despacho centralizado".

Junto a esta medida, el PSOE propone la creación de un Área de Gobierno específica de Reequilibrio Territorial y Social, un órgano que, según Maroto, debe contar "con competencias claras, estructura administrativa y recursos presupuestarios propios". A su juicio, el reequilibrio territorial no puede seguir siendo "un conjunto de actuaciones fragmentadas", sino que debe convertirse en "una política ambiciosa y transversal a toda la acción" del Gobierno municipal.

"La falta de una estrategia integral y transformadora ha sido uno de los grandes fracasos de las políticas del PP", ha señalado Maroto, quien ha criticado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida por haber convertido el reequilibrio territorial en "un experimento de marketing político".

Con este nuevo documento, Maroto busca abrir "un nuevo tiempo político" en la ciudad y construir una alternativa progresista con un objetivo claro: "que nacer, vivir y envejecer en un barrio u otro no determine el futuro" de las personas. "Madrid solo avanzará de verdad cuando avance toda la ciudad y cuando ningún barrio se quede atrás", ha afirmado.

"EL LUGAR EN EL QUE NACES Y VIVES CONDICIONA EL FUTURO"

La portavoz socialista ha respaldado estas propuestas en un diagnóstico que alerta de una desigualdad territorial que "parte en dos" la capital, una "diagonal" que condiciona la renta, el empleo, la educación, la vivienda e incluso la esperanza de vida en función del barrio de residencia. "El lugar en el que naces y vives en Madrid condiciona tu futuro", ha afirmado, para luego añadir que "el código postal sigue marcando las oportunidades vitales".

Según los datos expuestos por el PSOE, Madrid presenta el índice de Gini más alto entre las capitales españolas y registra brechas de renta superiores a los 30.000 euros entre Puente de Vallecas y Chamartín, además de diferencias de más de tres años en la esperanza de vida entre Usera y Salamanca. "Esto no es fruto del azar ni de factores individuales, sino de factores sociales y de un modelo de ciudad que avanza a dos velocidades", ha subrayado.

Maroto ha criticado también la política presupuestaria del Gobierno local, al considerar que los recursos destinados al reequilibrio territorial son "claramente insuficientes", con poca "inversión" en los distritos del sur. "El dato mata el relato", ha afirmado, en referencia al discurso "triunfalista" de Almeida.

Además de la descentralización y del nuevo área de gobierno, la 'Agenda del Cambio' del PSOE incluye otras medidas para la ciudad como la elaboración de una agenda plurianual de reequilibrio territorial y social, el refuerzo de los fondos hasta al menos 200 millones de euros anuales, la creación de un consejo asesor con participación institucional, social y académica, y la puesta en marcha de un grupo de trabajo supramunicipal con los municipios del área metropolitana.