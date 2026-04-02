PSOE plantea un plan de apoyo regional a la maternidad de mujeres deportistas con ayuda económica y a la conciliación

Archivo - Mujer haciendo deporte - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / SIAM PUKKATO - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha planteado un Plan de Apoyo a la Maternidad de las Mujeres Deportistas con el objetivo de facilitar la conciliación entre la maternidad y el desarrollo de una carrera deportiva profesional.

Lo han reclamado en una Proposición No de Ley (PNL), a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que sostienen que en los últimos años el deporte femenino ha experimentado avances muy significativos "gracias al trabajo y la perseverancia de muchas mujeres que han abierto camino y han dado visibilidad al talento deportivo femenino".

En cambio, contrastan esta mejora con que los avances no han "eliminado las desigualdades que persisten en el ámbito deportivo". Entienden que siguen encontrando mayores dificultades que sus compañeros para poder acceder a financiación, patrocinios o visibildiad mediática.

"Una de las situaciones donde estas desigualdades se hacen más evidentes es en la maternidad. Para muchas mujeres deportistas, el embarazo y la maternidad siguen suponiendo un obstáculo difícil de compatibilizar con la continuidad de su carrera deportiva", apuntan los socialistas.

Frente a lo que muchas veces deriva en un abandono de la carrera deportiva por la maternidad, desde el PSOE piden el citado plan con medidas como programas de acompañamiento, preparación física y readaptación deportiva que faciliten la reincorporación a la práctica deportiva tras el embarazo y el parto.

También ponen sobre la mesa unas ayudas económicas específicas para deportistas embarazadas o en periodo de maternidad que vean reducida temporalmente su actividad competitiva.

Los socialistas contemplan también la importancia de adoptar medidas de conciliación en centros de tecnificación e instalaciones deportivas públicas, incluyendo la habilitación de espacios de cuidado infantil cuando sea posible.

Por último, reclaman medidas que garanticen la continuidad o mantenimiento de becas y ayudas públicas durante los periodos de embarazo y maternidad.