PSOE-M recalca que Mercedes González "no está siendo investigada" e insta a Ayuso a mirarse "ella en el espejo"

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MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, ha destacado que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, "no está siendo investigada en estos momentos" en el 'caso Leire Díez' y ha instado a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, a mirarse "ella en el espejo" y también a su pareja, Alberto González Amador.

Ha sido en el homenaje del PSOE a Pedro Zerolo en la plaza que lleva su nombre en el 11 aniversario de su fallecimiento. Tras afirmar que Ayuso ha pedido al dimisión de González ha reclamado a la presidenta que vea "si una persona que está conviviendo" con ella ha "defraudado a todos los madrileños y a todos los españoles".

"Yo entiendo que la señora Ayuso lo primero que tiene que hacer es mirarse en el espejo y considerar que alguien que está en esta situación no debería dimitir por las acciones que está ocultando, cuando no a veces defendiendo como lo ha realizado en muchas ruedas de prensa", ha lanzado en referencia a González Amador.

Así, ha defendido que González ha hecho "sus declaraciones" y es ahora la Justicia la que tiene que "avanzar y aclarar". "Por supuesto nosotros siempre colaboraremos con la Justicia", ha zanjado.