PSOE reclama que se garantice la "cuantía íntegra" de las ayudas a la ELA y "se elimine el copago" de las familias

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha reclamado este martes que se garantice la "cuantía íntegra" de las ayudas a los pacientes más graves de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y que "se elimine el copago" de las familias que han afirmado que se ha impuesto por parte del Ejecutivo regional.

La formación ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la Asamblea de Madrid para reclamar la totalidad de la ayuda después de que este lunes un artículo de 'El País' reciera las críticas de asociaciones de ELA que el Ejecutivo ha introducido un copago a los enfermos más graves clasificados en el Grado III+ para "rebajar la subvención de casi 10.000 euros aprobada en la ley" dejándola en poco menos de 6.000 euros --una rebaja del 40%--. Más Madrid anunciaba también este lunes una PNL con el objetivo de que se pague la totalidad.

Ante ello, la portavoz de la formación en la Cámara de Vallecas, Mar Espinar, ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Mientras Cataluña o Asturias asumen su parte, e incluso, la aumentan, Madrid, como siempre sin informar y por la puerta de atrás, ha elegido que sean los enfermos y sus familias y no el Gobierno regional quienes paguen casi la mitad de lo que necesitan", ha censurado.

La proposición, a la que ha tenido acceso Europa Press, busca que la Asamblea pida al Gobierno autonómico garantizar la cuantía íntegra de la prestación del Grado III+, la compatibilidad plena de prestaciones y que se implante un procedimiento de urgencia con plazo máximo de tres meses además de un "gestor" de caso individual para los casos de alta complejidad.

Piden, asimismo, aprobar un protocolo específico y vinculante de atención domiciliaria para personas con ELA en Grado III+ y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2024; así como establecer una línea de ayudas complementarias autonómicas para personas con ELA y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2024

LA COMUNIDAD LO NIEGA

Por su parte, el Ejecutivo autonómico, en declaraciones a Europa Press, apuntaba que las nuevas ayudas que ha aprobado el Gobierno de la nación se regulan por la normativa, que "obliga a establecer ajustes y minoraciones de éstas y de cualquier otra ayuda de dependencia en función de la capacidad económica, del coste del servicio de apoyo que contrate la persona y del cobro de otras prestaciones análogas como las de gran invalidez".

"Es falso y una burda manipulación que la Comunidad de Madrid haya establecido un copago a los enfermos de ELA. El Gobierno, sin contar con las entidades ni con las comunidades autónomas, vinculó estas ayudas a que las personas contrataran servicios reglados de ayuda a domicilio o asistencia personal, sin reconocer su realidad y la de sus cuidadores", defendía.

Desde la Consejería que lidera Ana Dávila subrayaban que el Gobierno autonómico "ha estado y está volcada con los pacientes de ELA" y que ya ha reconocido a los primeros 100 Grado III+. Esta semana comenzará a abonar las primeras ayudas reconocidas en abril y mayo, siendo de "las primeras comunidades en hacerlo".

"El Gobierno de Pedro Sánchez le debe a Madrid más de 3.000 millones en dependencia. Actualmente, el Gobierno solo está financiando el 27,9% del coste total de la dependencia de la Comunidad de Madrid, cuando por ley debería alcanzar el 50%", censuraban.