PSOE reclama inspeccionar las VUT del entorno de Madring y alerta de precios de hasta 17.000 euros por el Gran Premio

Tests oficiales del Campeonato FIA Fórmula 3 en Madring. - F1

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado al Ayuntamiento de Madrid que inspeccione las viviendas de uso turístico (VUT) anunciadas en el entorno del circuito de Madring y ha alertado de ofertas que superan los 10.000 euros y alcanzan más de 17.000 euros por los tres días de celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1.

El PSOE ha registrado una denuncia ante la Agencia de Actividades, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que solicita que el Consistorio actúe "con la máxima celeridad y diligencia" para "inspeccionar, clausurar y sancionar" los alojamientos turísticos sin licencia en las proximidades de Ifema Madrid.

Según recoge el escrito, en distintas plataformas han aparecido numerosos anuncios que utilizan como reclamo la cercanía de los alojamientos al trazado durante el Gran Premio, previsto entre los días 11 y 13 de septiembre.

El concejal socialista Antonio Giraldo ha señalado que muchas de estas viviendas se ofrecen por más de 10.000 euros durante esos tres días y que algunos anuncios superan los 17.000 euros, unos importes que el PSOE enmarca en una "clara lógica especulativa" vinculada a la celebración de la prueba.

"Estos días, desde el Grupo Municipal Socialista, hemos visto cómo la ilegalidad que campa a sus anchas en las viviendas de uso turístico en Madrid ha ido un paso más allá", ha afirmado Giraldo en declaraciones remitidas a la prensa.

NINGUNA VUT CON LICENCIA EN EL ENTORNO, SEGÚN EL PSOE

Según Giraldo, ninguna de las viviendas anunciadas figura en el listado de VUT con licencia urbanística que el Ayuntamiento actualiza periódicamente en el portal municipal de Datos Abiertos. "No hay ni una sola vivienda de uso turístico con licencia en todo el entorno del circuito de Fórmula 1", ha sostenido.

El edil también ha criticado que las plataformas destaquen abiertamente la proximidad al circuito e incluso las vistas al trazado como elementos para atraer clientes. "Este es, lamentablemente, el Madrid que conocemos, en el que la ilegalidad se lucra incluso con eventos promovidos por el propio Ayuntamiento, como el Gran Premio de Fórmula 1", ha manifestado.

El PSOE ha acompañado su denuncia con fotografías y enlaces de varios anuncios, aunque sostiene que la actuación municipal no debe limitarse a esos ejemplos, sino abarcar todas las viviendas turísticas ofertadas en el entorno de Madring.

SANCIONES ACORDES CON LOS INGRESOS

Los socialistas reclaman asimismo que las sanciones no se sitúen en la franja más baja prevista por la normativa y que su cuantía tenga en cuenta los ingresos que los responsables de estas viviendas podrían obtener durante el Gran Premio.

Giraldo ha pedido que las multas sean "incrementadas sustancialmente" ante unos precios muy superiores a los habituales y ha calificado de "vergüenza" que estas ofertas se produzcan "a los ojos del Ayuntamiento". "Tenemos que estar siempre desde la oposición denunciando y persiguiendo lo que es, a todas luces, una ilegalidad", ha concluido.