PSOE-M recuerda a Ayuso que el registro de objetores "no es público" y que Madrid lo aprobó en conferencia sectorial

Archivo - (I-2D) El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, la nueva secretaria general del PSOE Madrid Ciudad, Reyes Maroto, y el secretario de Justicia de la CEF y ministro d - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M ha recordado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el registro de objetores al aborto "no es público" y que sirve para la gestión de los hospitales y que, además, Madrid ya "lo aprobó" la autonomía en la Conferencia Sectorial.

"Igual que existe el de la eutanasia y se aplica sin problema en Madrid", han planteado desde el partido en declaraciones remitidas a Europa Press en las que rechazan que este registro sea "hacer listas negras".

Asimismo, han incidido en que en Madrid las interrupciones voluntarias del embarazo en la Sanidad Pública suponen el "1% mientras el 99% se hace en la privada", mientras que en autonomías como Galicia o Cantabria "mayoritariamente se hacen en la pública".

Por su parte, Díaz Ayuso ha rechazado este martes las lecciones "de machito" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se "cree Dios" para hablar sobre el aborto en nombre de las mujeres, y le ha recordado que ella ha sufrido "la pérdida de dos veces".

"Soy una mujer libre, y que lo he sido toda mi vida. He sufrido la pérdida de dos bebés. He sufrido dos veces, por desgracia, el drama del aborto. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno? ¿Quién se cree quien es el presidente del Gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres?", se ha preguntado la dirigente autonómica ante los medios de comunicación desde una nueva Oficina de Empleo en la capital.

Así, ha censurado que Sánchez hable del tema del aborto con esa "ligereza y frivolidad" y ha criticado que las mujeres hayan pasado "de las lecciones del franquismo a las lecciones del sanchismo". Además, ha pedido respeto y anonimato para los profesionales objetores de conciencia sobre esta práctica.