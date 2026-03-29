PSOE tacha de "pésima gestora" a Piquet y prevé presentar esta semana la demanda contra su "rodillo ideológico" en FMM

La alcaldesa de Alcorcón y vicepresidenta de la Comisión contra la Violencia de Género de la FEMP, Candelaria Testa, durante una entrevista para Europa Press - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa (PSOE), ha tachado a la presidenta de la Federación de Municipios de Madrid y regidora de Alcalá de Henares, Judith Piquet, de "pésima gestora" y ha advertido de que "pronto" anunciarán un caso de "mala gestión de fondos públicos de todos los municipios para contratos que son contratos pero se visten de otra cosa".

Así lo ha adelantado Testa en una entrevista con Europa Press en la que ha tachado a Piquet de "pésima representante de los alcaldes" y "réplica" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Candelaria Testa ha recordado que las críticas a la gestión de Piquet llegaron a un siguiente nivel en octubre cuando los socialistas anunciaron que registrarían los socialistas contra la modificación del Reglamento de Régimen Interior de la FMM, que entonces calificaron de "secuestro".

"La tenemos ya cerrada con los servicios jurídicos y vamos a ir a por todas", ha lanzado la también vicepresidenta de la FMM, que ha indicado que su intención es presentarla esta semana con el objetivo de hacer frente al "rodillo ideológico" de Piquet en la entidad.

Entre los puntos modificados que criticaron entonces los socialistas se encontraba la limitación de intervenciones en los debates a uno por partido político y el tiempo tasado en cinco minutos cuando "antes no había".

"La última modificación de gran calado que hubo en la Federación Madrileña fue quitarnos la palabra. Tenemos voto en la Junta de Gobierno de la Federación Madrileña pero no tenemos derecho a hablar", ha reprochado en la entrevista con Europa Press Candelaria Testa.

Ha ahondado en que si toma la palabra el regidor de Parla, Ramón Jurado (PSOE), ella ya no puede hacerlo solo por "compartir militancia" a pesar de que ella forma parte de la FMM por ser "alcaldesa" y la Junta de Gobierno es "el órgano de gestión de la Federación".

"Por supuesto que soy socialista, y muy en la sangre lo llevo, y con mucho orgullo, pero no puede ser este atropello", ha advertido Candelaria Testa, quien, además, ha censurado que con la actual Presidencia muchos temas municipales no llegan a debatirse.

"INTENTA SER LA RÉPLICA DE AYUSO"

Considera que esa situación responde a que Piquet "intenta ser la réplica" de Ayuso y "aunque no le llega" siempre está "confrontando". "Todas las cuestiones que se llevan a Junta de Gobierno de la Federación Mareneña, tienen un apellido que es Sánchez", ha proseguido en sus críticas a lo que entiende que es una politización del ente supramunicipal.

Así, ha explicado que cuando se trata el soterramiento de la A-5 en el órgano es desde la óptica del Ayuntamiento de Madrid (PP) pero no de municipios afectados por la obra como Móstoles, Alcorcón o Navalcarnero.

También quedó fuera de la mesa, según Testa, la Iniciativa Legislativa que presentaron 10 alcaldes socialistas --que representan a 800.000 madrileños-- en la Asamblea para pedir la aplicación de la Ley Estatal de Vivienda con las zonas tensionadas "pese al tapón ideológico de Ayuso".

"Nuestros colegios tienen más de 50 años, necesitan un plan de intervención, de inversión fuerte desde la Comunidad de Madrid... pero tampoco generan interés dentro de la Federación de Municipios. De ahí lo único que hacen es replicar", ha rematado.