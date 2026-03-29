Alcaldesa de Alcorcón contrasta el "trabajo de Óscar López" con anterior etapa: "No nos reconocíamos muchos militantes"

La alcaldesa de Alcorcón y vicepresidenta de la Comisión contra la Violencia de Género de la FEMP, Candelaria Testa, durante una entrevista para Europa Press - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 29 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, ha contrastado el "trabajo de Óscar López" como secretario general del PSOE-M frente a la anterior dirección encabezada por Juan Lobato.

"Los socialistas veníamos de una etapa, digamos, en ese sentido que no nos reconocíamos muchos militantes", ha planteado la regidora en una entrevista con Europa Press en la que ha afirmado que López ha unido al partido y también le ha situado con su proyección hablando "todos los días de los abusos institucionales y el maltrato institucional" a los madrileños por parte de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

Así, Testa confía en que logre un "buen resultado" en las autonómicas de 2027 siguiendo el impacto que "se está viendo" también en la Asamblea de Madrid con las intervenciones de la portavoz parlamentaria, Mar Espinar, que son "muy contundentes".

"Es lo que necesitamos ya no solo los militantes sino también los madrileños. Que alguien le ponga el freno y le plante cara a Ayuso de la manera que está haciéndolo el PSOE de Madrid", ha asegurado la regidora, quien ha destacado también como valor de su partido a las bases que "encarnan valores" de "justicia social, de libertad, de igualdad" y que pelean "en los barrios y desde los cargos públicos".

Al ser preguntada por las dudas que ha suscitado en algunos círculos que los candidatos autonómicos del PSOE sean ministros llegados del Gobierno, ha afirmado que lo importante de un candidato es que "hable claro y que levante la voz" como considera que hace Óscar López.

"Vengas de donde vengas y puesto el puesto que te preceda o que estés ocupando ahora mismo, lo que tiene que ser es un buen militante. Tiene que ser un trabajador con valores socialistas", ha aseverado.

Estos valores los identifica también en la ya exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda y candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, quien ha augurado que va a hacer "un buen camino" hacia los comicios del 17 de mayo.

Sobre ella, ha afirmado que "encarna la fuerza, el feminismo y la garra de una mujer que no se para ante nada" y confía en que ella le quite "las buenas pretensiones" al candidato 'popular' a la reelección, Juanma Moreno Bonilla.

"Moreno Bonilla es moderado, pero si lo comparas con Ayuso. Pero Moreno Bonilla gestiona igual de mal la Sanidad", ha reprochado Candelaria Testa, quien ha recordado la crisis de los cribados de cáncer de mama. Es por ello que ha insistido en su confianza en la "militancia que tiene" María Jesús Montero y "l agarra de la grandísima mujer que es".