PSOE valora la encuesta Calidad de Vida como "un fracaso de las políticas del PP": "La vivienda es solo para unos pocos"

Archivo - La secretaria de Política Económica del PSOE, Emma López, a su llegada a una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

PSOE-M ha valorado la encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los servicios públicos publicada este jueves como "un fracaso de las políticas del Partido Popular" siendo la vivienda la principal preocupación ciudadana, seguida por la sanidad y el incremento de los precios.

"Los madrileños le otorgan a la vivienda una nota de 3 sobre 10 y es que el precio de la vivienda hace que sea innacesible", ha calificado la concejala del PSOE-M Emma López en un audio difundido a la prensa.

Según la encuesta, la vivienda se consolida como el principal problema para los madrileños y además aumenta de forma significativa el porcentaje de ciudadanos que la sitúan entre los tres principales problemas de la ciudad pasando del 37,5 en 2024 al 57,6% en 2025.

En este sentido, ha destacado que el Gobierno del alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha preferido a "los especuladores frente a los madrileños" para a continuación manifestar "que la vivienda es solo para unos pocos".

Por otro lado, ha mencionado otra de las preocupaciones de la encuesta, la sanidad que "pasa del sexto puesto al segundo" y lo ha relacionado con los procesos de privatización y a los escándalos en la Comunidad de Madrid, con respecto al Grupo Quirón, al Grupo Rivera Salud.

"Todas esas privatizaciones pasan factura con el silencio de Almeida", ha insistido y ha asegurado que el Partido Popular "juega" con la salud y la vida de los ciudadanos.

Por último, López ha alertado de la tercera de las preocupaciones que es que los "madrileños se están quedando sin esperanza". "Cuando se les pregunta cómo ve su calidad de vida dentro de cinco años, da igual el distrito al que pertenezcan, todos ellos creen que su vida va a empeorar", ha subrayado la edil.

"Cuando una ciudad se queda sin esperanza, el problema no lo tienen los madrileños, el problema lo tienen los gobernantes", ha insistido y ha recalcado que los datos --frente al discurso vacío del Gobierno municipal-- demuestran una ciudad "cada vez más desigual, una ciudad cada vez más difícil". "Y ese es el resultado de las políticas del Partido Popular, que mientras unos avanzan, otros se quedan atrás", ha concluido.