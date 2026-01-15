PSOE ve "puntos a favor" en la remodelación de Alcalá, aunque echa en falta aceras anchas y seguras en el paseo central

Archivo - Puerta de Alcalá - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista Antonio Giraldo ve "puntos a favor" en la remodelación de la calle Alcalá entre Cibeles y la Plaza de la Independencia, aunque echa en falta aceras más anchas y seguras en el paseo central.

Así lo ha trasladado en un apunte de la red social 'X' después del anuncio de la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

La actuación, tal y como ha trasladado Romero, arrancará a principios de febrero y se extenderá hasta el primer trimestre de 2027 con una inversión de 6,1 millones de euros y el visto bueno de la Unesco, la Comisión Local de Patrimonio Histórico y el Consejo Cívico y Social del Paisaje de la Luz.

Con los trabajos se creará un paseo central que permitirá tener una mejor perspectiva de la Puerta de Alcalá, una configuración que permitirá a los ciudadanos transitar por el monumento.

Para Giraldo, el bulevar, que ha calificado como "mediana transitable", será utilizado, no por los vecinos, sino principalmente por los turistas "que irán a hacerse la mejor foto" frente a la Puerta de Alcalá, un monumento a su juicio "encapsulado" al que se llegará a través de "pasos de cebra".

Del mismo modo, el socialista ha puesto el foco en la seguridad, al tratarse de un paseo "estrecho", de "tres metros", con riesgo de producirse "aglomeraciones" muy cerca de los carriles por donde transita el tráfico rodado.

"Mejor hubiera sido dedicar ese escaso espacio central en aceras aún más anchas, para peatones, no para ampliar las terrazas. Si miras la perspectiva aérea renderizada (del proyecto) no sabes si es el antes o el después", ha señalado.

Como puntos a favor, Giraldo ha valorado positivamente el ensanchamiento de las aceras perimetrales de la zona y la recuperación de la doble alineación de arbolado original de la calle, que desapareció a finales de los años 60 para la ampliación de la calzada.

Del mismo modo, está de acuerdo con la reducción de un carril para generar uno de bici segregado que conecte el de la calle Alcalá con el de Serrano, dando acceso también al parque del Retiro.

Pese a ello, lamenta que el proyecto presentado este jueves por el Ayuntamiento sea de "remodelación y no de transformación". "Si bien tiene algunos puntos a favor, no es, ni mucho menos, un proyecto transformador de ciudad, máxime en un sitio tan necesario como en el entorno del Paisaje de la Luz", ha indicado.