El Puente del Pilar arranca en la Comunidad con retenciones en todas las autovías de salida, especialmente en la A-1

Archivo - Archivo.- Varios vehículos circulan por una autovía a su paso por la Comunidad de Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La operación especial de tráfico con motivo del Puente del Pilar ha arrancado este viernes en la Comunidad con retenciones en las principales salidas de la capital por autovía, especialmente por la A-1, así como con dificultades circulatorias en la M-40, según han informado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Con datos de las 15 horas, momento en el que da inicio el operativo especial de tráfico que se prolongará hasta la medianoche del lunes, día de la Fiesta Nacional, la A-1 registraba complicaciones circulatorias a la altura de Somosierra y el circuito del Jarama.

Además, había retenciones en la A-2, a la altura de Torrejón de Ardoz; en la A-3, en la zona de Rivas; en la A-4, en Butarque y en Pinto; en la A-5, en Arroyomolinos, y en la A-6, en Las Rozas. También había dificultades en la A-42 (autovía de Toledo), a la altura de Getafe.

Igualmente, la vía de circunvalación M-40 presentaba retenciones en casi todo el arco este, desde Hostaleza hasta Vallecas, en sentido sur, según han indicado a Europa Press desde la DGT.

Desde el departamento que dirige Pere Navarro se prevé 1.110.000 movimientos de largo recorrido por las carreteras estatales de la Comunidad de Madrid durante el Puente del Pilar 2026. En el conjunto del país, se esperan 5.760.000 movimientos en todo el territorio nacional, con una media de 1.440.000 desplazamientos al día, sobre todo, hacia zonas de costa y montaña, segundas residencias y poblaciones que celebran sus fiestas patronales como Zaragoza o la Comunidad Valenciana, donde este viernes día 9 es festivo.