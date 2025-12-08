Puente de Vallecas quiere que el nuevo centro cultural del Ensanche lleve el nombre del pintor Benjamín Palencia

Archivo - Exposición de Benjamín Palencia en Villarrobledo. - AYUNTAMIENTO - Archivo

El Grupo Municipal Popular llevará al Pleno de Puente de Vallecas que se celebrará este martes que el nuevo centro cultural del Ensanche lleve el nombre del pintor Benjamín Palencia, cofundador de la Escuela de Vallecas en los años 40 siguiendo las vanguardias europeas.

Benjamín Palencia Pérez (Barrax, Albacete, 7 de julio de 1894 Madrid, 16 de enero de 1980) dejó constancia de sus orígenes en su obra, en la que plasmó la enorme influencia que sobre él tuvo el paisaje manchego.

Cubismo, surrealismo y realismo marcaron su evolución hasta que en la década de los 40 del siglo pasado cofundara la conocida como Escuela de Vallecas junto a Alberto Sánchez. Además colaboró con Federico García Lorca en La Barraca dando vida a decorados teatrales.

Entre sus muchos reconocimientos recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 1978 y fue nombrado miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1973.