Una puerta a la historia a través del archivo: la Comunidad publica 200.000 imágenes digitalizadas de Gerardo Contreras

Sombrereras de Gerardo Diego - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha publicado en el Portal de Archivos de la región las 200.000 fotografías digitalizadas del fondo de Gerardo Contreras, accesible en el Buscador de archivos y documentos.

Desde la monarquía de Alfonso XIII hasta la llegada del hombre a la luna pasando por la proclamación en la capital de la Segunda República, así como la llegada de la penicilina a España (1944) o la puesta en marcha de la línea aérea Madrid-Sevilla-Lisboa, el trabajo de Contreras a través de su objetivo constituye "un escaparate de la vida del país", ha señalado el Gobierno regional en un comunicado.

Se trata de una colección con imágenes fechadas entre 1924 y 1971 que constituyen uno de los referentes más destacados del fotoperiodismo. El fondo fotográfico está compuesto en su mayor parte por negativos en nitrato o acetato de celulosa, aunque también incluye placas de vidrio y cajas con positivos.

De las instantáneas en vidrio --unas 3.000 entre 1924 y 1940-- destacan las de las tropas españolas desplegadas en Marruecos en los años 20 o la inauguración de centros benéficos por parte de la reina Victoria Eugenia.

Los rollos de película plástica (196) contienen instantáneas de 1935 a 1941 relacionadas con la Guerra Civil española en Madrid y la inmediata posguerra. Constituyen el conjunto con mayor volumen del fondo, estimado en más de 130.000 imágenes entre 1939 y 1971.

Estas corresponden con la actividad de Contreras como fotoperiodista en el diario Arriba. La temática es muy variada, y presenta cuestiones de interés periodístico para la población en general, como prensa rosa y vida social, corridas de toros, deportes o el tiempo meteorológico.

Por su parte, las fotografías en papel alcanzan un volumen superior a los 8.000 positivos recibidos desde agencias de prensa y fotografía de todo el mundo, que fueron reunidas por Contreras como producto de su gestión al frente de la agencia Contreras y Vilaseca.

GERARDO CONTRERAS

Gerardo Contreras comenzó su carrera profesional con 14 años en el diario La Tribuna y trabajó durante toda su vida en la información gráfica madrileña. Sus trabajos pueden encontrarse en La Vanguardia, As o Arriba.

Fue miembro de la Unión de Informadores Gráficos de Prensa (UIGP), de la que llegó a ser vicepresidente en 1936. A lo largo de su vida, recibió numerosos premios y reconocimientos.

En 1945 fue condecorado con el Premio Alfonso Rodríguez Santamaría de la Asociación de Prensa de Madrid, la Cruz de Caballero de la Orden de Isabel la Católica en 1959, la Cruz del Mérito Civil o el Premio Nacional de Periodismo Gráfico en 1970, entre muchos otros.