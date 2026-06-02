La Real Casa de Correos se viste de gala para recibir al Papa: un Centro de Prensa 24 horas con más de 2.200 periodistas

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, se viste de gala desde este sábado para recibir al Papa León XIV en su visita apostólica a España, del 6 al 12 de junio, convirtiéndose en Centro Internacional de Prensa que abrirá 24 horas para dar atención a 2.275 periodistas que están acreditados procedentes de 30 países de los cinco continentes.

Así lo ha dado a conocer la directora general de medios de comunicación, Cristina Gil, en un encuentro con medios desde el lugar donde, desde el lunes pasado, un dispositivo formado por más de 80 profesionales está trabajando para transformar la Real Casa de Correos en este centro de prensa durante la visita del pontífice, que se vestirá con flores blancas y amarilla, los colores de El Vaticano.

Ha sido todo un "proceso de transformación", tal y como ha desgranado, convirtiendo este espacio en un lugar de trabajo en diferentes estancias con "todas las facilidades" y desde donde se podrá seguir también la señal institucional de cada acto durante todos los días que dure la visita.

El Centro Internacional de Prensa está desplegado en un trabajo a contrarreloj sobre más de 3.600 metros cuadrados de superficie con más de 700 puestos de trabajo distribuidos por distintas zonas del edificio, con espacios específicos para fotógrafos y cabinas de radio, así como 40 pantallas y paneles LED para el seguimiento de los actos.

Habrá 450 periodistas extranjeros procedentes de países como Filipinas o Corea del Sur, naciones vecinas como Francia, Alemania o Reino Unido y representantes de países hispanoamericanos como Venezuela, Costa Rica, Brasil o Argentina.

Toda una Real Casa de Correos que estará a disposición de la prensa salvo el despacho de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la única zona que se va a mantener "intacta para que pueda seguir con su agenda habitual".

Por un lado, los dos patios interiores de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid albergaran espacios específicos para las ruedas de prensa y facilitar el trabajo de televisiones, redactores de prensa, radios y medios digitales, además de zonas preparadas para entrevistas. Se habilitaran 300 puestos de trabajo.

Por otro lado, en el exterior de la Puerta del Sol se instalara una plataforma destinada a las retransmisiones en directo de las televisiones acreditadas con 21 sets habilitados. También se informara de la agenda diaria del Papa Leon XIV y se proyectarán fotografiías de los actos que ya se han realizado para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de ello.

Los periodistas acreditados podrán recoger sus credenciales desde el 3 de junio al 6 de junio. El horario será de 9 a 21 horas mientras que el sábado 6 de junio se amplía de 6 horas hasta las 21 horas. Durante toda la visita apostólica del Papa en España habrá un puesto de incidencias operativo.

Desde este lugar, los periodistas serán trasladados a los diferentes actos que tengan que cubrir y tendrán que estar con varias horas de antelación para ir "encapsulados" y trasladados desde el lugar después de cumplir con todos los protocolos de seguridad. Por ello, se espera una Real Casa de Correos a rebosar durante toda en la semana en la que habrá en torno a 400 personas trabajando, en un proyecto que es "muy ilusionante".

TARJETA DE CONECTIVIDAD, ABONO TRANSPORTE Y MENÚS ESPECÍFICOS

Los profesionales acreditados podrán disponer de un Welcome Pack que estará provisto de una tarjeta de conectividad, descuentos de restaurantes cercanos a la Puerta del Sol que han realizado menús específicos y botellas de agua.

En ese sentido, la Comunidad de Madrid colabora con el sector hostelero para ofrecer menús especiales dirigidos a periodistas acreditados que trabajaran en el Centro Internacional de Prensa. Se ha alcanzado un acuerdo con 54 establecimientos cercanos a la Puerta del Sol, 12 de ellos centenarios, para proporcionar descuento a estos profesionales.

Real Casa de Correos dispondrá además de un puesto de asistencia sanitaria permanente para atender cualquier incidencia durante el desarrollo de la visita del Papa León XIV, además, en la Real Casa de Postas se ha habilitado con zona de descanso, que contará incluso con pelotas de pilates para el descanso.

Durante el día de hoy se realizarán dos pruebas de "estrés" para comprobar el funcionamiento técnico del sistema. La primera ha sido a mediodía con los 200 portátiles, durante una hora, para subir información de forma masiva tanto por wifi como por cable.

Por la noche, a las 23 horas, se hará una prueba similar, pero en esta ocasión se producirán cortes eléctricos para activar los grupos electrógenos que están disponibles en caso de que hubiera alguna avería.

DULCES MADRILEÑOS

En la cafetería de la Real Casa de Correos se habilitará un espacio para la pastelería de Viena Capellanes, en colaboración con el programa Pueblos Con Vida de la Comunidad de Madrid. Se darán a conocer quince dulces típicos madrileños a los medios de comunicación internacionales de diferentes pueblos de la región.

Así, habrá rosquillas de San Isidro, las bizcotelas de El Escorial, las costradas de Alcala de Henares, las palmeritas de Morata de Tajuna, los Francisquitos de Guadarrama o los Feos de Valdemoro, entre otras referencias históricas de la repostería madrileña. La Real Casa de Postas, por su parte, acogerá un corner de la pastelería centenaria La Mallorquina que ofrecerá a los medios de comunicación una selección de sus productos.