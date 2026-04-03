El Real Jardín Botánico luce unos 26.000 tulipanes en flor durante esta Semana Santa

Archivo - Tulipanes en el Real Jardín Botánico, a 15 de abril de 2023, en Madrid (España). Foto de archivo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Jardín Botánico acoge esta Semana Santa la floración de unos 26.000 tulipanes de diferentes colores y variedades, uno de los principales atractivos de la temporada en Madrid.

El Real Jardín Botánico, junto al paseo del Prado, depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desde 1939. A día de hoy es el principal punto de Madrid donde disfrutar de este espectáculo visual.

La mayor parte de los tulipanes, unos 23.000, se localizan en la Terraza de los Cuadros, justo a la entrada del Jardín, y a ellos se unen unos 3.000 más repartidos por otros espacios del recinto, junto a los invernaderos o a lo largo del Pabellón Villanueva.

Según ha indicado a Europa Press el jefe de unidad de Comunicación del Real Jardín Botánico-CSIC, Jesús G.Rodrigo, es previsible que la floración se prolongue y dure hasta 10 o 12 de abril. "La climatología está siendo apropiada, no hay lluvias y tampoco excesivo calor, dos situaciones que provocan que se marchiten antes", ha señalado Rodrigo.

TULIPANES, NARCISOS Y JACINTOS

La plantación de los 23.000 bulbos de tulipanes tuvo lugar en noviembre para dar color al inicio de la primavera en el Botánico. Además de tulipanes, según informó el RJB-CSIC en un comunicado, el personal de la unidad de jardín y arbolado también plantó cerca de 12.500 bulbos de narcisos, unos 2.500 de Muscari y 800 jacintos.

Los cerca de 40.000 bulbos se plantaron en la Terraza de los Cuadros principalmente, junto a la entrada al invernadero Santiago Castroviejo y en otros puntos del Real Jardín Botánico-CSIC, aprovechando los primeros días de frío.

Los tulipanes siguen siendo la planta bulbosa con mayor número de unidades plantadas, unas 23.000 de un total de diez variedades, como el anaranjado Apricot Foxx; el National Velvet, de color rojo púrpura intenso y brillo aterciopelado; un clásico como el Orange Sherpa, brillante flor naranja, "majestuosa y suave"; un tulipán exótico como Paul Scherer; o ejemplares de un tulipán "tan elegante, majestuoso y delicado" como es Hugs and Kisses.

Asimismo, los narcisos cuentan con una treintena de variedades, 2.500 Muscari y 800 bulbos de jacintos de dos variedades, Pink Surprise y Purple Voice New.

Estas variedades que también están ahora en todo su esplendor crean un paisaje primaveral que atrae cada año a miles de visitantes. En el mes de abril de 2025 fueron más de 100.000 las personas que acudieron al Botánico con motivo del inicio de la floración de los tulipanes.

Durante los meses de marzo y abril, el Real Jardín Botánico-CSIC mantiene un horario ampliado para facilitar las visitas. En marzo permanece abierto de 10 a 18.30 horas, mientras que en abril el horario se extiende hasta las 19.30 horas. La entrada general cuesta alrededor de 4 euros, aunque existe la posibilidad de acceder gratis los martes por la mañana.