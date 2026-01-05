El Real Madrid - Maccabi Tel Aviv se disputará a puerta cerrada por motivos de seguridad

Archivo - Sergio Llull of Real Madrid and Tamir Blatt of Maccabi Tel Aviv in action during the Turkish Airlines EuroLeague, Regular Season round 21, basketball match played between Real Madrid and Maccabi Playtika Tel Aviv at Movistar Arena on January 14, - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El partido de Euroliga entre el Real Madrid y el Maccabi Tel Aviv previsto para este jueves a las 20.45 horas en el Movistar Arena se disputará finalmente a puerta cerrada por motivos de seguridad, según ha anunciado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

El delegado del Gobierno ha encabezado este lunes una reunión de seguridad con representantes de los cuerpos de seguridad, así como del propio Real Madrid y del recinto Movistar Arena para abordar la seguridad en torno al evento y garantizar que se celebre con plenas garantías.

Martín ha destacado que esta medida ya se ha adoptado en otras ocasiones, incluido el partido que jugará el propio Maccabi Tel Aviv contra el F.C. Barcelona este martes a la 20.45 en el Palau Blaugrana de la ciudad catalana.