Rechazada la ley de Más Madrid para que se admitan firmas electrónicas en iniciativas legislativas populares

Hemiciclo de la Asamblea de Madrid durante un pleno. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha rechazado con los votos en contra del PP la toma en consideración de la Proposición de Ley de Más Madrid que buscaba que se aceptaran las firmas electrónicas en las iniciativas legislativas populares.

Para defender el texto ha intervenido el diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca y ha señalado que esta propuesta servía para introducir en Madrid un cambio que ya se recoge en la normativa estatal, en el Congreso de los ciudadanos.

"Estamos teniendo 20 años de retraso en una cosa de puro sentido común", ha planteado desde la tribuna el diputado, quien ha defendido las ILP como una "joya de la participación democrática".

Sostiene que estas iniciativas acercan a la ciudadanía a sus instituciones y además permite a sus representantes trabajar "mano a mano" con los madrileños. "Es una ley de mínimos, salvo que el sectarismo del que hace gala el PP de Ayuso tenga muy poco sentido del ridículo, todos votaremos a favor de la proposición", ha rematado.

Por el PSOE ha intervenido Tatiana Jiménez que ha afirmado que la propuesta de Más Madrid buscaba mejorar una de las dos vías de participación que tiene la población de la Comunidad de Madrid.

Ha indicado que son muchas las autonomías que ya tienen regulada la aceptación de firmas electrónicas y que también lo ha hecho ya la Unión Europea. "Es una modificación pequeña con un gran significado, porque amplía derechos", ha defendido.

Por su parte, la parlamentaria de Vox Ana Velasco ha subrayado que la democracia española "no es asamblearia, ni requiere constantemente de consultar o de recibir iniciativas de los ciudadanos a la hora de legislar", si bien ha indicado que en su partido son partidarios de que "consulte a los ciudadanos", aunque ha señalado que detrás de esto a veces "se ocultan grupos organizados o directamente los propios partidos políticos".

Sin embargo, ha mostrado su apoyo a esta Proposición de Ley porque recoge las firmas de forma electrónica aunque ha precisado que es necesario garantizar "el rigor". "Nos parece bien, puesto que la tecnología actual reúne los suficientes requisitos como para garantizar la seguridad y la fiabilidad de las firmas", ha defendido.

El PP ha mostrado su postura en contra. El diputado José María Arribas ha destacado que la participación ciudadana en los asuntos públicos es "un pilar básico" del sistema democrático, si bien ha resaltado que esto no puede llevar a "improvisar" porque esta norma "carece de rigor técnico y de garantías".

"No todo lo digital significa avance", ha justificado, a la vez que la tecnología debe estar "al servicio del bien común" si bien esta propuesta de Más Madrid "carece de aspectos técnicos de suma importancia" y plantea "dudas".