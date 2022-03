Recupera Madrid critica el "paripé" por el que Más Madrid y PSOE apoyan la presidencia de Cs "a cambio de dos sillones"

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Recupera Madrid, Marta Higueras, ha criticado el "paripé" por el que Más Madrid y PSOE han apoyado la presidencia de Cs en la comisión municipal de investigación "a cambio de dos sillones", los de la vicepresidencia primera y segunda.

"Hace una semana tanto en Más Madrid como en el PSOE entendían que no podía presidir la comisión Cs porque forma parte del Gobierno pero hoy le entregan la presidencia a cambio de las vicepresidencias", ha cuestionado Higueras en declaraciones a la prensa. Recupera Madrid también se ha postulado para presidir la comisión.

Para Higueras, "Cs no puede o no debe ser la presidencia porque forman parte del gobierno y han estado dos meses mientras que presuntamente se investigaba sin saber qué estaba sucediendo". "A lo que hemos asistido hoy es a un paripé porque no debería estar alguien del Gobierno presidiéndola", ha insistido.

La edil ha mostrado su "perplejidad" porque, "a cambio de dos sillones, lo que hace una semana era indignante, hoy cambian de opinión".