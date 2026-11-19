Visita de la reina Letizia a Centro Danza Matadero - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia ha conocido este jueves el trabajo que desarrolla Centro Danza Matadero, el espacio cultural del Ayuntamiento de Madrid dedicado a la creación, investigación y exhibición de distintas disciplinas de la danza, por cuyas instalaciones han pasado más de 800 artistas desde su inauguración en febrero de 2025.

Acompañada por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la Reina ha recorrido las Naves 11 y 16 de Matadero Madrid para conocer de primera mano el funcionamiento del centro y los proyectos que se desarrollan en sus residencias artísticas y técnicas, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Durante la visita, Letizia ha asistido a un ensayo de 'Donde no hay nada (arquitectura de la ausencia)', del coreógrafo Jesús Benzal, y ha recorrido los talleres de caracterización y sastrería. También ha presenciado el ensayo de un fragmento de la obra 'El salto de Butes', de Juan Berlanga.

Posteriormente, la Reina ha mantenido un encuentro con el equipo de Centro Danza Matadero, encabezado por sus directores artísticos, la bailaora y coreógrafa María Pagés y el dramaturgo El Arbi El Harti, quienes le han acercado los proyectos que se impulsan desde este espacio municipal.

Inaugurado en febrero de 2025, Centro Danza Matadero apuesta por la convivencia de compañías nacionales e internacionales, el apoyo a nuevos talentos y el impulso a la creación coreográfica, con propuestas que abarcan desde la danza contemporánea y clásica hasta el flamenco y la danza urbana.

Desde su apertura, el centro ha acogido a más de 800 artistas, entre ellos integrantes de compañías internacionales como Martha Graham Dance Company, el Ballet de Biarritz o Staatsballett Hannover, así como de formaciones españolas como la Compañía Nacional de Danza o el Ballet de Andalucía.