El relevo de Viciana por Zarzalejo entierra la LESUC y desencadena cambios en la Comunidad y en el PP en la Asamblea

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha presidido hoy la reunión del Consejo de Gobierno en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, tras la llegada de Mercedes Zarzalejo como nueva consejera de Educación. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El relevo de Emilio Viciana por Mercedes Zarzalejo en la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno madrileño ha enterrado la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) en la versión que se conocía hasta el momento y ha desencadenado cambios tanto en el Gobierno regional como en la Asamblea de Madrid con la salida de tres diputados del PP.

El hasta esta semana consejero Emilio Viciana llevaba tiempo cuestionado por su incapacidad para sacar adelante el principal encargo que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, le encomendó para el área: una norma para las universidades.

Con la ley encallada, principalmente por el tema de la financiación, y los rectores en contra, se gestaba estos días una nueva huelga promovida por sindicatos y estudiantes. Que había estado muchas veces en la cuerda floja era conocido por todos, reconocen a Europa Press fuentes del Gobierno autonómico.

La presidenta, quien había retrasado la decisión por la estabilidad del Ejecutivo, acometía este lunes el primer cambio de un consejero en ejercicio. El objetivo era claro: sacar adelante el proyecto universitario que se encargó "hace más de dos años".

Un relevo, inciden desde el Ejecutivo, "quirúrgico" al que acompañan las salidas de dos afines: los directores generales de Universidades, Nicolás Javier Casas, y de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera Tejeda. Por ahora, estos cambios serán los únicos dentro de la Consejería aunque no se descarta que Zarzalejo realice alguna modificación más adelante.

Lo que no se esperaba es que la caída de Viciana trajese consigo un pequeño efecto dominó pero es que el ya exconsejero pertenecía al círculo de Antonio Castillo Algarra, uno de los directores artísticos del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, persona muy cercana hasta ahora a la presidenta y sobre el que orbitaba un grupo de diputados regionales del PP.

Así, por sorpresa y a primera hora de la mañana del martes, en la comisión del ramo, los portavoces del PP en Educación, Pablo Posse; Juventud, Carlota Pasarón, y Familia y Asuntos Sociales, Mónica Lavín, anunciaban que dejaban su escaño. Diputados del PP no ocultaban este martes su estupefacción. "Hay que saber irse", sentencian algunas fuentes 'populares', mientras otros enmarcan las formas en "una pataleta".

A estas salidas se sumó a última hora de anoche la de Castillo Algarra, quien comunicó que renunciaba a su puesto por "razones de coherencia política" y "por completo ajenas al Ballet".

La voz oficial del Gobierno madrileño los miércoles, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, es la del portavoz, Miguel Ángel García Martín. El también consejero de Presidencia enmarcaba las salidas de los directores generales en lo normal dentro del cambio de la Consejería de Educación aunque lamentaba que fuera "más jugoso poder hablar de dimes y diretes". Sobre los diputados se limitó a agradecer su trabajo.

En todo caso, dejó claro que la LESUC "no va a salir como está redactada" y, desde ahora, con la nueva consejera al frente, se centrarán en el acuerdo de financiación, vital para las universidades. Según apuntan desde el Gobierno madrileño, la ley queda apartada y se seguirá trabajando en este punto.

La comunidad educativa celebra la salida de Viciana y pide ahora a la máxima responsable de la Educación que abra un periodo de "diálogo real". Mercedes Zarzalejo tiene el reto.

LA OPOSICIÓN AGUARDA CON EXPECTACIÓN A ZARZALEJO

Mientras, desde la oposición aguardan con expectación a los primeros pasos que dé la nueva consejera, ya conocida en la Asamblea por su papel como portavoz en la 'comisión Begoña' o como instructora en sanciones a miembros de Vox y Más Madrid.

Precisamente por ese pasado, fuentes de Más Madrid han indicado a Europa Press que esperan una "línea ideológica muy dura" y que la consejera entrante podría incluso llegar "a apretar más por su experiencia política". Consideran que en el grupo parlamentario se queda un vacío porque "no tienen a nadie" de los que defendieron la política educativa estos tres años.

Desde el PSOE han señalado a Europa Press que "esta crisis responde a tres causas", el "fracaso de Ayuso al tratar de imponer" la LESUC en un "capricho neoliberal" que "asfixiaba económicamente a las universidades públicas", el "equipo de cachorros pijos incompetentes" guiados por una "especie de gurú que no han sabido gestionar nada". Reclaman a Zarzalejo diálogo con los rectores y sacar a las universidades "del pozo financiero en que las están ahogando".

Por su parte, desde Vox han afirmado que se necesita un "cambio de rumbo" aunque no creen que Zarzalejo vaya a dar "ese giro valiente". Advierten de que lo darían ellos de llegar al Ejecutivo regional en 2027.