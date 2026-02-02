La remodelación de la calle Alcalá arranca este lunes con el corte de dos carriles por los que no se volverá a circular

Archivo - Puerta de Alcalá - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las obras de la remodelación de la calle Alcalá, entre Cibeles y la Plaza de la Independencia, arrancarán este lunes con el corte de dos carriles, uno por cada sentido, en esta vía de la capital.

Así lo trasladó en un primer momento la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, quien apuntó que si las condiciones meteorológicas acompañaban se cerrarían al tráfico estos dos carriles, que ya no se volverán a recuperar para el tránsito de vehículos.

"Como saben esa obra requiere efectivamente de reducir los carriles para poder ampliar los espacios. Esa reducción quedará cuando finalice, por lo tanto, se reduce un carril en cada uno de los sentidos para poder facilitar esa ampliación de las aceras y para poder construir también esa mediana y ganar espacio", explicó Sanz.

Una información que confirmaba este mismo sábado la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, quien apuntó que el tiempo había permitido realizar las obras preparatorias de pintura.

Tal y como explicó la delegada, las ocupaciones de los carriles son "totalmente necesarias" para la realización de los trabajos y se quedarán "perpetuos" una vez que finalicen los mismos.

"El informe de la Unesco ha sido muy favorable, no solamente nos felicita por lo que vamos a hacer, sino que nos anima a seguir trabajando con la misma calidad, con la continuación del Paisaje de la Luz. Son obras que molestarán a los vecinos de Madrid, pero con el resultado yo creo que van a estar muy orgullosos de formar parte de esta ciudad, que cuida su patrimonio como lo estamos haciendo", ha destacó García Romero.

EL NUEVO BULEVAR, UNA REALIDAD EN 2027

Se cumple así la previsión del inicio de la actuación por parte de Ayuntamiento, prevista para principios de febrero y que se extenderá hasta el primer trimestre de 2027 con una inversión de 6,1 millones de euros y el visto bueno de la Unesco, la Comisión Local de Patrimonio Histórico y el Consejo Cívico y Social del Paisaje de la Luz.

Durante los primeros meses, se centrará en la reurbanización de la calle Alcalá. Durante los trabajos se creará un paseo central que permitirá tener una mejor perspectiva de la Puerta de Alcalá, además de recuperarse la doble alineación de arbolado original de la calle, que desapareció a finales de los años 60 para la ampliación de la calzada.

La nueva configuración de la calle permitirá a los ciudadanos transitar por el monumento, que recuperará en parte su condición de puerta de acceso a la ciudad. El proyecto contempla además una sección compuesta por dos carriles más carril bus en cada sentido, un paseo central de 3,8 metros de ancho y un carril bici segregado en el lado sur, aceras ampliadas, pavimentos de granito y adoquín y alumbrado LED patrimonial.