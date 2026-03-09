Renfe pone en marcha un plan de modernización en 17 estaciones de Cercanías de la Comunidad por 4,8 millones

Pantalla con un mapa informativo de los horarios y los cercanías en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha anunciado la puesta en marcha del plan 'A punto', un programa de obras de modernización en estaciones de Cercanías de Madrid, dotado con una inversión de 4,8 millones de euros para obras rápidas en 17 puntos de esta red madrileña.

El objetivo es "mejorar de forma rápida y visible" el estado de un número significativo de estaciones "en el menor tiempo posible, revertir su deterioro y mejorar la experiencia de las personas viajeras", ha explicado la compañía ferroviaria en un comunicado.

Con una duración aproximada de 18 meses, el coste de cada actuación oscilará entre los 100.000 y los 300.000 euros. En el caso de la red de Cercanías de Madrid, se trata de cuatro lotes.

Las primeras obras en comenzar serán las del paquete 1, cuyas especificaciones técnicas ya están finalizadas. Contempla actuaciones en Galapagar, con la adecuación de la pasarela, accesos, refugios e iluminación (7,5 meses); Las Rozas, con la mejora del paso inferior (4,5 meses); Guadalajara, con la adecuación del vestíbulo (4,5 meses); Pirámides, con mejora de vestíbulo y accesos (4,5 meses), y Nuevos Ministerios, con reparación de cubierta y mejoras en el exterior (4,5 meses).

A ellas se sumarán el resto de lotes: el paquete 2, con actuaciones en Galapagar, Alcalá de Henares-Universidad, Las Águilas, Maestra Justa Freire-Polideportivo Aluche y Valdemoro); el paquete 3, que contempla Pinto, Colmenar Viejo, Meco, La Garena y Soto de Henares, y el paquete 4, que incluye Villalba de Guadarrama y Delicias.

Este plan es parte de un proyecto a escala nacional que se desarrollará en 110 estaciones de Cercanías y Ancho Métrico entre 2026 y 2027 con una inversión global de 24,8 millones de euros.

El acuerdo marco de obras recoge siete lotes, con Madrid y Barcelona con el mayor presupuesto, al contar con 4,8 millones de euros cada uno. El resto de la inversión se reparte entre los lotes de Andalucía, la zona Este, País Vasco, Asturias y Cantabria, y Galicia y zona Noroeste.

Desde Renfe resalta que el plan identifica, prioriza y programa intervenciones que "generen mejoras significativas en el corto plazo, de escasa complejidad técnica y un alto retorno en la percepción sobre la calidad del servicio por parte de las personas usuarias".

Para la valoración, elección y priorización de las actuaciones a realizar, ha explicado que se tiene en cuenta el impacto en viajeros beneficiados, el nivel de urgencia, la complejidad técnica de los trabajos y la duración de los mismos, así como la posibilidad de ejecución estandarizada en varias estaciones.

Entre las tipologías de actuación que recoge 'A Punto' se encuentran la mejora de la imagen exterior de la estación, de vestíbulos --paramentos verticales, pavimentación o iluminación--, marquesinas en andenes, mejora de aparcamientos, estacionamiento de bicicletas, encaminamientos pododáctiles, entre otras.

Por último, Renfe ha diseñado un logo/marca, con el fin de que el usuario identifique los proyectos de obra de mejora en las instalaciones de Renfe y sepa que en esa zona se están poniendo las cosas "a punto".