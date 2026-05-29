Renfe reforzará hasta un 35% el servicio de Cercanías durante la visita del Papa León XIV a Madrid

Entrada de la estación de Cercanías de Sol, a 22 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Renfe reforzará hasta un 35% el servicio de la red de Cercanías en Madrid durante la visita del Papa León XIV a la capital, que tendrá lugar del 6 al 9 de junio, fundamentalmente en el fin de semana, cuando se prevén los actos más multitudinarios.

Entre los eventos previstos en Madrid destacan la vigilia de oración en la plaza de Lima, el sábado 6 de junio; la Santa Misa en la plaza de Cibeles, el domingo 7 de junio, con la previsión de asistencia entre 1 y 1,5 millones de personas; el encuentro diocesano en el estadio Santiago Bernabéu, además de otros actos que tendrá lugar en Ifema, el pabellón Movistar Arena, o la Catedral de la Almudena.

Para facilitar la movilidad de los viajeros a estos eventos, Cercanías establecerá un refuerzo especial de trenes y personal durante el fin de semana, los días en los que está previsto una mayor afluencia. En un comunicado, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha apuntado que el refuerzo será de más de 1,1 millones de plazas el sábado 6 y domingo 7.

En detalle, desde las 13.00 horas del 6 de junio hasta la finalización del servicio, las principales líneas (C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-7, C-8 y C-10) registrarán un aumento de frecuencias y trenes en doble composición. En total, se prevé un incremento de plazas para ese día de más 540.000, un 35% más de lo habitual en fin de semana.

Para organizar esta gran afluencia de viajeros, habrá un refuerzo específico de personal en estaciones y se adaptará el servicio para gestionar tanto los flujos de entrada como de salida tras los eventos. Además, Cercanías dispondrá de reservas estratégicas con trenes y personal en las principales cabeceras.

Por su parte, el domingo día 7 está previsto que todas las líneas registren desde primera hora de la mañana frecuencias similares a las de un día laborable, muy superiores a las de un domingo normal. Ello supone un refuerzo de 580.000 plazas más, además de trenes de reserva en Chamartín, Aranjuez, Móstoles el Soto, Fuenlabrada, Coslada y Villaverde Alto ante cualquier imprevisto que pueda surgir.

CIERRE DE ESTACIONES

Asismismo, el departamento que dirige Óscar Puente ha recordado que durante los actos previstos podrán producirse restricciones o cierres puntuales de estaciones por motivos de seguridad y a instancias de las Fuerzas de Seguridad. En este sentido, el sábado 6 de junio los trenes no efectuarán parada en la estación de Nuevos Ministerios, que permanecerá cerrada, desde las 17.00 horas hasta las 22.00 horas.

Por los mismos motivos, el 7 de junio desde las 07.00 horas hasta las 10.00 horas los trenes no efectuarán parada en la estación de Sol, que permanecerá cerrada, y desde el inicio del servicio hasta las 16.00 horas los trenes no efectuarán parada en la estación de Recoletos, que también permanecerá cerrada en ese tramo horario.

En todo caso, se recomienda a la ciudadanía planificar los desplazamientos con antelación, priorizar el transporte público y consultar los canales oficiales para conocer posibles restricciones de tráfico y accesos.

REFUERZO DE LOS SERVICIOS AVANT

Asimismo, los tres corredores Avant (Media Distancia de Alta Velocidad) de la zona centro, Valladolid/Segovia-Madrid, Toledo-Madrid y Puertollano/Ciudad Real-Madrid, registrarán durante el fin de semana del 6 y 7 de junio un incremento de más de 13.000 plazas con respecto al número de plazas de un fin de semana normal.

En cuanto a servicios de Media Distancia, tanto el 6 como el 7 de junio circularán dos trenes regionales que conectan Madrid con Extremadura en doble composición, con 370 plazas adicionales cada día, es decir, 740 plazas más en total para ese fin de semana.

Además, durante las cuatro jornadas que el Pontífice está en Madrid se ha previsto un importante de vigilantes de seguridad, con 290 efectivos más distribuidos por toda la red.

Además, habrá 300 trabajadores más en los servicios de Atención al Cliente y personal de información distribuido en estaciones estratégicas como Atocha, Sol, Nuevos Ministerios, Recoletos o Chamartín y más trabajadores de limpieza tanto en estaciones como para adecentar los trenes una vez finalicen el servicio.

ACTUACIONES EN AEROPUERTOS Y ESPACIO AÉREO

En el ámbito aéreo, según han explicado desde el Ministerio, desde los Servicios Centrales de Aena establecerán una "línea de coordinación estable" en los aeropuertos implicados (Madrid, Barcelona, Tenerife Sur y Norte).

Asimismo, se ha coordinado con la Asociación Española para la Coordinación y Facilitación de Franjas Horarias (Aecfa) la limitación de vuelos no programados en las terminales con restricciones de capacidad y se han diseñado los perímetros de seguridad con las Fuerzas del Estado. Por su parte, Enaire garantizará de forma complementaria la reserva del espacio aéreo para que solo operen aeronaves oficiales vinculadas a la seguridad.