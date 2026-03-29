Rescatada una escaladora en Torrelodones tras sufrir una caída

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero del GERA. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de los Bomberos de la Comunidad de Madrid ha conseguido rescatar este sábado a una escaladora que había sufrido una caída en el municipio de Torrelodones.

Al encontrarse en una zona de difícil acceso, los rescatadores han llegado al lugar del accidente junto a una enfermera del Summa112, que atendido a la mujer del esguince de tobillo que presentaba, según ha confirmado Emergencias 112 a Europa Press.

Tras ser estabilizada, el helicóptero ha retirado a la mujer de la zona para ser posteriormente trasladada en una ambulancia del Summa112 al Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda.