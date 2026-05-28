Sánchez pide comparecer en el Congreso por las últimas investigaciones a Zapatero y en Ferraz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre "la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas", según indican fuentes de Moncloa.

También sus aliados parlamentarios de ERC, Compromís, BNG y Podemos habían pedido este jueves la comparecencia de Sánchez ante las nuevas informaciones relativas a investigaciones judiciales que afectan al partido mayoritario del Gobierno.

La petición de Sánchez incluye también como segundo tema informar de las conclusiones de la próxima reunión del Consejo Europeo, que está programado para los días 18 y 19 de junio. Por tanto, el Gobierno calcula que la comparecencia habrá de ser después de esa fecha, según indican fuentes gubernamentales a Europa Press.

Eso implica que la comparecencia del presidente será después de la declaración de Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama, que le imputa los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.