Rescatado Un Hombre Tras Sufrir Una Caída En La Zona De Los Bloques De Zarzalejo - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 31 años ha sido rescatado este domingo tras sufrir una caída desde poca altura en la zona de los bloques de Zarzalejo, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El afectado presentaba dolor torácico pero se encontraba hemodinámicamente estable. Debido a la dificultad de acceso para los vehículos, el herido fue percheado hasta la ambulancia.

En el operativo han intervenido efectivos del Grupo de Emergencias y Rescate de la Comunidad de Madrid (GERA) y Agentes Forestales de la región.