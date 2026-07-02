Rescatado un joven inmóvil por un golpe en la espalda tras saltar desde 8 metros al embalse de Puentes Viejas

Rescate de un joven en el embalse de Puentes Viejas, en Buitrago de Lozoya - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid han rescatado este jueves por la mañana en el embalse de Puentes Viejas, en Buitrago de Lozoya, a un joven que no se podía mover ni salir del agua debido a un fuerte golpe en la espalda tras haber saltado desde una altura de unos ocho metros.

Los hechos se han producido sobre las 12.20 horas de este jueves, y hasta el lugar de los hechos se han trasladado unidades del Cuerpo regional de Bomberos, sanitarios del Summa 112, agentes de la Guardia Civil y Agentes Forestales, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

A su llegada a la zona han encontrado a un joven que, tras saltar desde ocho metros a una zona prohibida al baño, ha sufrido un fuerte impacto en la espada y no podía moverse ni salir del agua. Afortunadamente las heridas no revestían gravedad y la víctima se encontraba cerca de la orilla, lo que ha facilitado el rescate.

Finalmente, el joven ha sido estabilizado y trasladado en ambulancia a un hospital. Los servicios de emergencia han aprovechado la ocasión para hacer un llamamiento para evitar realizar saltos desde tanta altura en zonas peligrosas. "No conviertas un momento de diversión en una emergencia", han apuntado en sus redes sociales.