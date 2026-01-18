Rescatado un varón de 24 años que se había desorientado mientras practicaba senderismo en Rascafría

Archivo - Miembros del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA), durante una actuación en la Sierra. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 24 años ha sido rescatado este sábado por el Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de la Comunidad de Madrid tras desorientarse mientras realizaba una ruta de senderismo en Rascafría.

Según ha informado Emergencias 112-Comunidad de Madrid a Europa Press, fue el propio joven quien dio el aviso desde su teléfono algo antes de las 17.00 horas. Tras localizarle, dos equipos del GERA, uno a pie y otro con esquís, se trasladaron a la zona donde se encontraba, en la que permanecía en el suelo, desorientado y con frío.

El varón no precisó de atención médica y fue trasladado al Puerto de Navacerrada, en un operativo que duró dos horas desde que se recibió el aviso y en el que también participaron una enfermera del SUMMA 112, Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, Guardia Civil, Cruz Roja y el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.