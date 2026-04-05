Rescatados cuatro senderistas con lesiones leves en Cercedilla, Navacerrada y San Lorenzo del Escorial

Rescate de un senderista. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han sido rescatadas este sábado tras sufrir caídas y presentar lesiones leves mientras hacían senderismo en los municipios de Cercedilla, Navacerrada y San Lorenzo de El Escorial, ha informado un portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid a Europa Press.

En concreto, los senderistas presentaban esguince de tobillo y luxación de hombro y rodilla. En las labores de rescate participaron Bomberos, Agentes Forestales y personal sanitario del Summa 112. Además, el Grupo Especial de Rescate en Altura de la Comunidad de Madrid (GERA) intervino en dos de los casos dada la dificultad de acceso a la zona.

Desde Emergencias han recordado algunas recomendaciones a la hora de realizar senderismo, como ir bien equipados, escoger rutas acordes al nivel físico, tener en cuenta que el tiempo puede cambiar aunque haga sol y llevar siempre el teléfono móvil cargado por si fuera necesario llamar al 112.