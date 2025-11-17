Rescatan a 20 menores y tres monitores con inicios de hipotermia en la Sierra de Guadarrama

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil rescató el sábado a 20 menores y tres monitores con inicios de hipotermia que estaban realizando una ruta en la Bola del Mundo, ubicada en la Sierra de Guadarrama, según ha informado a Europa Press un portavoz de la Benemérita.

Así, el rescate se produjo sobre las 11.30 horas cuando los efectivos de la Guardia Civil recibieron un aviso por parte de la Cruz Roja indicando que había un grupo con una veintena de menores, de entre 12 y 14 años, realizando una ruta, todos ellos mojados y con inicio de hipotermia por las malas condiciones climatológicas.

Por ello, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREM) acudió de manera urgente al lugar y evacuó a todos ellos hasta las instalaciones de la Cruz Roja para su valoración médica, esperando su traslado.