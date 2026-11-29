Resultados de las elecciones generales 2026 en la Comunidad de Madrid, en tiempo real- EUROPA PRESS

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sigue aquí en tiempo real los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre en la Comunidad de Madrid. A medida que avance el escrutinio, consulta el porcentaje escrutado, la participación y cuántos votos y escaños obtiene cada candidatura al Congreso, con la comparación respecto a 2023.

La Comunidad de Madrid elige 38 diputados al Congreso, uno más que en 2023. El reparto corresponde al conjunto de la circunscripción. El buscador permite consultar por separado el resultado de Madrid capital y el de los demás municipios.

CÓMO VOTÓ LA COMUNIDAD DE MADRID EN 2023

El PP fue la fuerza más votada en la Comunidad de Madrid en 2023 y obtuvo 16 diputados. El PSOE consiguió diez escaños, Sumar seis y Vox cinco.