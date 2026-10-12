Retenciones en las entradas a Madrid en la A-1, A-2, A-3, A-5 y A-6 en la vuelta del Puente de la Hispanidad

Imagen de recurso de vehículos circulando por la A-1 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las entradas en Madrid por las autovías A-1, A-2, A-3, A-5 y A-6 registran congestión de tráfico y retenciones en este lunes de regreso del Puente de la Hispanidad.

Así consta en los datos aportados por la Dirección General de Tráfico (DGT), consultados a las 18 horas por Europa Press, que señala que en el caso de la A-1 el tráfico lento se encuentra en los municipios de Alcobendas (pk. 19-17), San Sebastián de los Reyes (pk. 15.5-20), El Molar (pk. 43-45) y Lozoyuela (pk. 66-60).

En el caso de la A-2 las retenciones son aún en el municipio de Guadalajara, pero en sentido entrada a Madrid, por un accidente. Por su parte la congestión de la A-3 se registra en Arganda del Rey (pk. 24-22), Rivas-Vaciamadrid (pk. 21-19).

Por la A-5 la congestión se concentra en Navalcarnero (pk. 30-27), mientras que en la A-6 se registra en el municipio de El Espinar, en Segovia pero en sentido entrada a Madrid.