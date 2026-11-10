Las retenciones por la lluvia, la huelga de Renfe y el corte de la A-5 complican la primera hora de la mañana en Madrid

Archivo - Tráfico en la carretera A-6, a 29 de octubre de 2021, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La lluvia y las retenciones en las principales carreteras, las afecciones provocadas por la huelga de maquinistas de Renfe y el corte de la conexión entre la A-5 y la M-30 por obras están complicando la movilidad en Madrid durante la primera hora de este martes, con alteraciones tanto en la circulación por carretera como en el servicio de Cercanías.

Así, en el que es el primer día laborable en la capital tras el puente de la Almudena, las precipitaciones registradas a primera hora están condicionando la circulación en las principales vías de acceso y salida de la ciudad, donde se recomienda extremar la precaución.

En el transporte ferroviario, la huelga convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) está provocando importantes afecciones al servicio de Cercanías. En concreto, no circulan trenes de las líneas C-2, C-3, C-4, C-5 y C-8, mientras que en las líneas C-1, C-7 y C-10 circula excepcionalmente algún tren puntual.

Desde Cercanías Madrid han atribuido estas alteraciones al "incumplimiento de los servicios mínimos establecidos" y han recomendado a los viajeros buscar medios de transporte alternativos y consultar los canales oficiales para conocer la evolución del servicio.

A las dificultades en el transporte público se suma el corte de la conexión entre la A-5 y la M-30 en ambos sentidos, que ha comenzado este martes y se prolongará durante 43 días, hasta el próximo 23 de diciembre, para acometer los últimos trabajos del soterramiento de la autovía.

Durante este periodo, permanecerá interrumpida la conexión directa con los túneles de la M-30, aunque se mantendrá la circulación en superficie por el tramo en obras de la A-5, con dos carriles por sentido.

Ante este escenario, se aconseja a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con antelación, extremar la precaución al volante debido a la lluvia y consultar tanto el estado de las carreteras como las actualizaciones del servicio de Cercanías antes de iniciar sus viajes.