El Retiro y otros cinco parques singulares de Madrid cierran este martes por condiciones meteorológicas adversas

Archivo - Una cinta anuncia zona restringida tras cerrar el parque de El Retiro y cancelarse la primera jornada de la 84ª Feria del Libro de Madrid por viento y calor, en el parque del Retiro, a 30 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Retiro y otros cinco parques históricos y singulares de la ciudad cerrarán sus puertas a partir de las 18.00 horas de este martes por condiciones meteorológicas adversas, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la ciudad de Madrid, se esperan rachas de viento de hasta 66 km/h a partir de ese momento y hasta las 21 horas.

El cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos y la Quinta Torre Arias.

La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que se hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles. El Ayuntamiento de Madrid informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.