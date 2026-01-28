El Retiro y otros ocho parques singulares cerrarán durante todo el día por condiciones meteorológicas adversas

Archivo - Estanque de El Retiro, a 5 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El Consistorio planea iniciar a comienzos de 2027 el vaciado del estanque de El Retiro como parte de una reforma integral. La actuación incluirá la modernización del sistema de - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Retiro y otros ocho parques singulares e históricos de Madrid cerrarán durante todo el día por condiciones meteorológicas adversas, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

La decisión se toma atendiendo a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Según el último boletín de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la ciudad de Madrid se esperan rachas de viento de 72 km/h hasta las 18 horas.

El cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares.

La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que se hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles. El Ayuntamiento de Madrid informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.