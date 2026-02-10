El Retiro y otros ocho parques singulares de Madrid cerrarán este martes por condiciones meteorológicas adversas

Archivo - Cartel de aviso de cierre en algunas zonas del parque de El Retiro por metereología adversa, a 9 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Retiro y otros ocho parques históricos y singulares de la ciudad permanecerán cerrados durante todo el día de este martes por condiciones meteorológicas adversas, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la ciudad de Madrid, se esperan rachas de viento que alcanzarán máximas de hasta 57 km/h en la franja 12 a 18 horas.

El cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares.

La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que se hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles.

El Consistorio informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.