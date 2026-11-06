Retrasos en la línea C-5 por una incidencia que afecta a la señalización en la estación Móstoles-El Soto

Archivo - Tren de Cercanías de Madrid
Archivo - Tren de Cercanías de Madrid - RENFE - Archivo
Europa Press Madrid
Publicado: viernes, 6 noviembre 2026 8:36
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MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cercanías Madrid ha informado este viernes de retrasos en la línea C-5 por una "incidencia que afecta a la señalización" y una avería en la infraestructura de la estación Móstoles-El Soto, según ha detallado en la red social 'X'.

En concreto, los trenes de la citada línea, en ambos sentidos, están sufriendo "demoras, detenciones y pueden ver modificado su recorrido habitual".

Desde Cercanías han precisado que se está trabajando para solucionar la avería "a la mayor brevedad posible".

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