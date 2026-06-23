Retrasos en la líneas de Cercanías C2, C7 y C8 por el robo de cable entre Torrejón y Alcalá

Tren de Cercanías de Madrid - RENFE

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adif ha informado este martes de que se están registrando retrasos en las líneas C2, C7 y C8 de Cercanías Madrid desde primera hora del día por "una incidencia que afecta a la señalización", provocada por un robo de cable, entre Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares.

La incidencia, de la que se ha informado a las 5.59 horas, está afectando a los trenes que circulan entre ambas estaciones de las citadas líneas, según ha informado el administrador ferroviario en un mensaje en la red social 'X'.

Adif ha señalado que está trabajando para poder reparar la señalización "a la mayor brevedad posible" y normalizar la circulación en este tramo.