Retrasos en las líneas C-2, C-7 y C-8 de Cercanías por falta de suministro eléctrico entre Vallecas y Atocha

Archivo - Archivo.- Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de las líneas C-2, C-7 y C-8 de la red de Cercanías de Madrid sufren retrasos en sus frecuencias habituales de paso la tarde de este miércoles por una avería que afecta al suministro eléctrico entre Vallecas y Atocha Cercanías.

La incidencia ha comenzado sobre las 14.35 horas y estaba provocando retrasos medios de 15 minutos en ese tramo, según ha informado a Europa Press un portavoz de Adif.

Personal del gestor de infraestructuras ferroviarias está trabajando para tratar de solucionar la incidencia a la mayor brevedad posible.