Retrasos en trenes de varias líneas de Cercanías por demora en los trabajos programados en Chamartín

Archivo - Viajeros en la Estación de Cercanías de Chamartín, a 3 de agosto de 2023, en Madrid (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varías líneas de Cercanías Madrid --C-1, C-2, C-3, C-4, C-7, C-8 y C-10-- están sufriendo este domingo demoras y detenciones en sus trenes por los trabajos en la estación de Chamartín-Clara Campoamor para la actualización del software del enclavamiento.

Cercanías ha informado a Europa Press que estas incidencias son "consecuencia directa" de demora en los trabajos programados por Adif en dicha estación, para los que se estableció un plan alternativo en la circulación hasta las 9 horas de este domingo.

Con información de las 16 horas, los trenes de las líneas C-3 y C-4 sufren demoras estimadas de 10 minutos. Además, según ha podido comprobar esta agencia de noticias, los retrasos han llegado hasta los 30 minutos en algunos trenes del Corredor del Henares, aunque ya recuperan sus frecuencias de paso reduciendo la espera hasta los 10 o 20 minutos.

ENCLAVAMIENTO DE CHAMARTÍN

El enclavamiento es el dispositivo que facilita la circulación ferroviaria en la estación de Chamartín-Clara Campoamor, garantizando la seguridad de los movimientos ferroviarios al controlar el correcto funcionamiento de todos los elementos instalados en las vías (agujas, señales, sistemas de detección de tren, etc.) y determinar el estado requerido para su oportuna autorización.

Con la actualización del software del enclavamiento que ejecuta Adif, se mejora la expedición de trenes en la estación, se recupera la vía 8 en sentido norte, que se convierte así en vía pasante, y se incrementa la capacidad de salida de los trenes hacia el túnel de Recoletos.