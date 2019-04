La "revolución fiscal" de Almeida será liberal, con bajada de impuestos, urbanismo ágil y normativa clara

Publicado 24/04/2019 13:51:56 CET

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PP y candidato de esta formación a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha continuado este miércoles desgranando su ya anunciado "revolución fiscal", que será "liberal", con una clara bajada de impuestos, un urbanismo ágil y apostará también por simplificar la normativa para los madrileños.

Así lo ha dado a conocer durante la celebración de un acto en la sede de los 'populares' en Génova. Junto a él han estado presentes la número 5 por la lista al Ayuntamiento, Engracia Hidalgo, así como el portavoz económico del PP y candidato de la formación por Madrid al Congreso, Daniel Lacalle.

A través de un coloquio han ido perfilando las claves de la política económica del PP para estas nuevas elecciones, tanto generales como municipales y autonómicas.

Martínez-Almeida ha lamentado que Madrid no haya sido estos cuatro años "la locomotora de la Comunidad, sino que ha sido un lastre". "Igual que los fuegos los apagan los bomberos y no los pirómanos, esto lo solucionan las políticas liberales y no intervencionistas", ha expresado.

Por ello, el 'popular' devolverá a los madrileños 466 millones de euros en los próximos cuatro años, ya que "son ellos los que tienen que tomar las mejores decisiones de invertir ese dinero". Así, "tocarán" el IBI, impuesto de plusvalía o el de vehículos de tracción mecánica.

Apuesta asimismo por la "simplificación y desregulación normativa". "Pocas normas, claras, sencillas... En Madrid ya toca más sociedad y menos Ayuntamiento", ha apuntado.

Por su parte, Hidalgo ha indicado que "cuando ha gobernado el PP ha habido empleo, y cuando ha gobernado el PSOE, miles y miles de personas se han ido a la lista del paro". En la misma tónica ha añadido que "con el PP, las inversiones se hacían, y no se ponían trabas a la libertad, se daba seguridad, y la inversión era algo atractivo".

"NO EXISTE ESTADO DE BIENESTAR SIN CRECIMIENTO ECONÓMICO"

Lacalle ha apostado igualmente por "bajada de impuesto de sociedades que permita a empresas crear más empleo y más capacidad de fortalecerse". Buscan asimismo los 'populares' volver a recuperar el apoyo para crear empleo juvenil.

"El principal factor es el empleo y el crecimiento. Si pones como factor fundamental eso, como hemos demostrado en 2015, 2016 2017 y 2018, se recauda más y mejor, y se mejoran los servicios públicos. No existe el estado del bienestar sin el crecimiento económico", ha explicado.

Daniel Lacalle ha lamentado asimismo el "problema de socialismo estructural, el problema de 40 años en Andalucía que ha convertido a la región en una campeona en desempleo". Así, ha apuntado que mientras Pedro Sánchez tiene como objetivo "el control", el PP se fija "el progreso, no el control, que sean agentes económicos los que saben dónde invertir, ahorrar".

"URBANISMO ÁGIL, CLARO, SENCILLO"

En lo que se refiere al urbanismo de la capital, Almeida ha asegurado que es necesario uno "ágil, claro, sencillo" que además se adapte "a las necesidades crecientes".

Ha reiterado que su intención es desbloquear "los grandes desarrollos del sureste, que son los únicos con suelo en carga". "Vamos a poner el suelo residencial urbanizable a iniciativa privada para que se puedan poner a disposición miles de vivienda en régimen de alquiler", ha señalado.